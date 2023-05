Layers of Fear: annunciata la data di uscita ufficiale del remake

Se ieri abbiamo riportato i requisiti hardware per giocare a Layers of Fear su PC, ecco che oggi arriva l’annuncio della data di uscita ufficiale di questo remake firmato da Anshar Studios e Bloober Team.

Le compagnie polacche hanno infatti reso noto che Layers of Fear sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 15 giugno. Nel frattempo, da Steam è possibile scaricare una demo che sarà giocabile fino al 22 maggio.

Ricordiamo che il gioco in uscita a giugno è un remake realizzato con l’Unreal Engine 5 dei primi due Layers of Fear, comprende tutti i DLC pubblicati in passato, ma offrirà anche un contenuto aggiuntivo inedito i ngrado di fornire una prospettiva narrativa inedita nei confronti degli eventi narrati nei due titoli.