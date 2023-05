Stray: avvistata una possibile versione per console Xbox

Pare che Stray possa presto vedere la luce sulle console Xbox, perlomeno stando a quanto riportato sul sito dell’ESRB.

L’ente di classificazione statunitense ha infatti valutato le probabili versioni per Xbox One e Xbox Series X|S dell’avventura felina targata BlueTwelve Studio e Annapurna Interactive. Possiamo immaginare che il periodo di esclusiva sulle console PlayStation stia per scadere: Stray, infatti, è stato pubblicato su PS4 e PS5 (ma anche su PC) nel luglio dello scorso anno (qui la nostra recensione).

Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale dal publisher.