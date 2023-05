Annunciato Hawken Reborn, presto in Early Access su Steam

505 Games ha annunciato Hawken Reborn, un nuovo videogioco free-to-play in uscita a brevissimo su Steam in Early Access.









Hawken Reborn porta i giocatori sul mondo di Illal, dove bande criminali e sgherri di corporazioni affamate di denaro si scontrano a bordo di mech armati fino ai denti. Il gioco si fonda su un sistema tipico degli sparatutto con meccaniche di estrazione, dunque bisognerà avventurarsi in zone piene di nemici per estrarre risorse da riportare alla base, tuttavia morire in battaglia significa perdere tutto il mallappo accumulato fino a quel momento. Le risorse possono poi essere utilizzate per potenziare il mech e renderlo sempre più letale.

Hawken Reborn sarà un videogioco esclusivamente PvE, sarà disponibile su Steam da domani, mercoledì 17 giugno, e rimarrà nel programma di Accesso Anticipato per circa diciotto mesi.