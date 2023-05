Tiny Thor: trailer d'annuncio della data di uscita

Lo studio indipendente Asylum Square e il publisher Gameforge hanno annunciato il platform Tiny Thor per PC via Steam. Insieme al trailer è stata svelata anche la data di uscita: il 5 giugno.

Ecco il trailer d’annuncio della data di uscita di Tiny Thor:









La grafica a 16 bit è realizzata da Henk Nieborg e la colonna sonora è composta da Chris Hülsbeck, due dettagli che faranno felici gli appassionati dei platform del passato.

Per quanto riguarda il gioco, come si evince dal trailer di Tiny Thor, insieme al dio, il co-protagonista del gameplay sarà il mitico martello Mjöllnir, il quale verrà gestito tramite una meccanica à la pinball. Ecco come viene descritto il suo utilizzo sulla pagina Steam del gioco:

“Oggi, Thor, è il tuo compleanno. È un giorno speciale e per questo riceverai un regalo speciale. Questo è Mjöllnir il martello che non sbaglia mai un colpo!” – Odino

Il funzionamento del martello è il punto cardine del gioco. Mjöllnir permette di eseguire un’ampia varietà di lanci. È possibile infatti effettuare dei tiri mirati o farlo rimbalzare nelle superfici per fargli raggiungere il suo obiettivo.