Diablo IV: video d'approfondimento sulla storia

Mancano tre settimane circa alla pubblicazione del gioco, ma non si può dire che Blizzard non ci stia mettendo del suo per permettere ai fan di ingannare l’attesa (o così è peggio?). A ogni modo, il team di sviluppo di Diablo IV è tornato nella serie Dentro al gioco per parlare della storia del nuovo capitolo in uscita il 6 giugno. Ecco il trailer:









Il direttore di gioco Joe Shely, l’autrice associata Eden Trujillo, il responsabile senior della storia Sean Copeland e l’autore principale Matt Burns si sono riuniti per spiegare perché la storia tra Lilith e Inarius sia la più oscura mai raccontata in un gioco di Diablo.

Ecco i punti salienti di ciò che è emerso nella nuova puntata della serie Dentro al gioco:

La storia di Diablo IV si svolge 50 anni dopo gli eventi di Diablo III e presenta un nuovo piano infernale in cui sia chi conosce i capitoli precedenti che i nuovi arrivati potranno divertirsi a uccidere demoni.

Giocatori e giocatrici inizieranno il loro viaggio nelle Vette Frantumate prima di rimanere invischiati negli eventi monumentali che plasmeranno e scuoteranno il mondo di Sanctuarium . La ricca personalizzazione del personaggio permette di realizzare la propria idea nel corso della storia.

Ciò che rimane dell'umanità è coinvolto nella lotta tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti e gli ultimi esponenti di un gruppo segreto di maghi ed eruditi conosciuti come Horadrim vogliono portarti a combattare contro gli oscuri poteri di Lilith.

I personaggi che abitano Sanctuarium: il già noto Horadrim Lorath, il nuovo erudito e Horadrim Donan, la giovane avventuriera Neyrelle e Prava, un altro nuovo personaggio che guida la Cattedrale della Luce, una fazione militare al seguito di Inarius che spera di instradarti sulla via della Luce.

La vicenda tra Lilith e Inarius si svolge in eventi tragici e apocalittici all’interno di Sanctuarium, portando alla storia più oscura mai raccontata nella serie.

Al solito, per maggiori informazioni e tutti i dettagli su quel che hanno spiegato i dev circa la componente narrativa di Diablo IV, è possibile consultare il sito ufficiale.