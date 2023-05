Overwatch 2: la modalità Storia è stata cancellata

Quando nel 2019 Blizzard Entertainment ha annunciato Overwatch 2 ci è stato detto che lo sparatutto in soggettiva avrebbe potuto contare su una modalità Storia, la cosiddetta Hero Mode. Ora lo studio di Irvine fa sapere che tale modalità PvE standalone è stata cancellata.

La decisione è stata presa per favorire lo sviluppo di contenuti della modalità live service, dunque il multiplayer competitivo di Overwatch 2, come precisato dal game director Aaron Keller. “L’anno scorso abbiamo deciso di spostare tutte le nostre risorse verso il multiplayer e verso il nuovo arco narrativo che prenderà il via con la Stagione 6,” ha dichiarato Keller ai taccuini di GameSpot. “Mentre il team si rendeva sempre più conto di cosa sarebbe servito per creare la modalità Storia, mentre scopriva quanto tempo sarebbe servito, le iterazioni, la tecnologia richiesta, è diventato chiaro che non avrebbe funzionato con la programmazione dei contenuti.”

Blizzard ha comunque in serbo alcune missioni cooperative che andranno a espandere il comparto narrativo di Overwatch 2. Queste verranno rese disponibili nel corso della Stagione 6, sul finire dell’estate.