Company of Heroes 3: un diario di sviluppo per la Console Edition

Mancano pochi giorni all’uscita di Company of Heroes 3 su PlayStation e Xbox, per questo Relic Entertainment e SEGA hanno confezionato un diario di sviluppo dedicato proprio alle novità della Console Edition.









Nel video troviamo il producer Ryan Bourret che ci illustra alcuni degli aggiustamenti che il team di Relic ha dovuto apportare pr far sì che lo strategico in tempo reale sia godibile anche con un controller. Vengono dunque introdotte funzionalità quali la ruota dei comandi e la pausa tattica completa. Tali feature consentono di elaborare strategie e impartire ordini con maggiore facilità.

Gli sviluppatori hanno provato a rendere più facile a chi gioca su console azioni come muoversi, difendere e liberare le zone del campo di battaglia grazie a un’interfaccia utente ridisegnata e a queste nuove funzionalità. Lo schema di controlli è stato ripensato da zero per offrire un’interfaccia intuitiva con funzioni che consentono di impartire comandi all’istante e di avere il pieno controllo delle proprie truppe sul campo di battaglia.

Vi ricordiamo che Company of Heroes 3 Console Edition uscirà il 30 maggio su PS5 e Xbox Series X|S. Qui trovate la nostra recensione della versione PC pubblicata a febbraio.