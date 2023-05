Sky: Children of the Light è in arrivo su PC

Per festeggiare il diciassettesimo anniversario dalla fondazione dello studio, thatgamecompany ha annunciato l’imminente arrivo di Sky: Children of the Light su PC.









“Sky rappresenta la nostra visione di come i videogiochi possano unire persone che provengono da background, culture e continenti diversi,” ha dichiarato il CEO Jenova Chen. “Ora che Sky è in arrivo su PC, possiamo dar vita ai suoi reami in maniera molto più dettagliata, ma per noi, Sky non è solo la tecnologia che impiega, è un invito a sognare, esplorare e aggregarsi agli altri in quella che riteniamo sia l’essenza delle connessioni umane nell’era digitale.”

Sky: Children of the Light è infatti un MMO sociale che trasporta i giocatori in un mondo incantevole e onirico. Qui, gli spiriti degli antenati perduti guidano gli utenti attraverso un regno pacifico composto da sette reami. La missione è riportarli alle stelle; per farlo, bisognerà dimostrare compassione, coraggio e senso di meraviglia.

Uscito quattro anni fa su mobile, per poi approdare in seguito su Switch e console PlayStation, Sky: Children of the Light sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam. La data di uscita definitiva non è stata ancora annunciata.