BlizzCon: l'edizione 2023 tornerà con un evento in presenza

Blizzard Entertainment ha annunciato che l’edizione 2023 del BlizzCon tornerà con un evento in presenza dopo quattro anni di stop forzato dovuto alla pandemia. La manifestazione avrà nuovamente luogo presso l’Anaheim Convention Center della cittadina californiana il 3 e il 4 novembre.

Il BlizzCon 2023 sarà l’occasione giusta per fornire novità sui videogiochi già usciti e, si spera, presentare nuovi progetti. Il programma completo della manifestazione sarà disponibile nei prossimi mesi, come precisato dalla stessa Blizzard in un post sul sito ufficiale. Nel frattempo, la stessa compagnia di Irvine si trova al centro di una polemica dopo l’improvvisa cancellazione della Hero Mode di Overwatch 2. Riuscirà a conquistare nuovamente i fan?