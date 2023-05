Dead by Daylight: Nicholas Cage sarà un personaggio giocabile

Behaviour Interactive ha annunciato che Nicholas Cage sta per entrare a far parte del roster dei personaggi giocabili in Dead by Daylight, il videogioco multiplayer asimmetrico a tinte horror disponibile su PC e console. L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer.









Gli sviluppatori hanno fatto sapere che Nicholas Cage sarà dalla parte dei sopravvissuti, evocato dall’Entità per “recitare nel ruolo della sua vita”. Dead by Daylight mette difatti un gruppo di sopravvissuti contro un singolo nemico controllato da un altro giocatore, il quale ha lo scopo di uccidere il gruppo di umani.

Ulteriori dettagli sul DLC di Nicholas Cage verranno diffusi il prossimo 5 luglio 2023.