The Expanse: A Telltale Series, il primo episodio esce a luglio

Telltale Games ha annunciato la data di uscita del primo episodio di The Expanse: A Telltale Series, l’avventura narrativa ispirata all’omonima serie televisiva a sua volta basata sui romanzi di Daniel Abraham e Ty Franck.

La serie seguirà le vicende di Camina Drummer (interpretata dal Cara Gee), l’ufficiale secondo in comando di una nave di belter alla ricerca di un tesoro nascosto nella fascia di asteroidi del nostro sistema solare. The Expanse: A Telltale Series fungerà da prequel della serie televisiva.

Il primo episodio sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 27 luglio, mentre i successivi verranno pubblicati a cadenza bisettimanale a partire da quella data. In totale, la serie sarà composta da cinque episodi, ma in futuro saranno disponibile anche dei DLC.