PlayStation: nuove informazioni sul controller Access

Un video, che trovate qui sotto, ma anche tanti dettagli sul controller Access, il controller progettato per consentire agli utenti affetti da disabilità di giocare cone minori difficoltà su PS5.









Rivelato per la prima volta al CES quest’anno come ” Project Leonardo “, il controller di accesso per PS5 è un nuovissimo kit di controller di accessibilità altamente personalizzabile progettato per aiutare molti giocatori con disabilità a giocare più facilmente, più comodamente e per periodi più lunghi.

Sviluppato in collaborazione con esperti di accessibilità, il controller di accesso includerà una vasta gamma di pulsanti intercambiabili e cappucci per stick in modo che i giocatori possano creare liberamente diversi layout che funzionino per la loro forza, libertà di movimento e esigenze fisiche uniche.

Ogni controller di accesso includerà:

Cappucci per stick analogici (standard, cupola e cappuccio per stick a sfera)

Copribottoni in diverse forme e dimensioni, tra cui: Copri bottoni del cuscino Tappi a bottone piatto Copribottone piatto largo (che copre due prese dei bottoni) Cappucci dei bottoni sporgenti (che avvantaggiano i giocatori con mani più piccole poiché sono posizionati più vicino al centro) Cappucci dei pulsanti curvi (che possono essere spinti se posizionati lungo la parte superiore o tirati se posizionati lungo la parte inferiore del controller)

Tag intercambiabili sui cappucci dei pulsanti per consentire ai giocatori di contrassegnare facilmente gli input che mappano su ciascun pulsante

Inoltre, i giocatori possono utilizzare il controller Access su superfici piane, orientarlo a 360 gradi o fissare facilmente il controller a un supporto AMPS o treppiede. Possono anche regolare la distanza dello stick analogico dal controller.

Oltre all’ampia gamma di opzioni di personalizzazione dell’hardware, il controller di accesso offre ai giocatori una miriade di modi per creare impostazioni e configurazioni dell’interfaccia utente personalizzate che sbloccano nuovi modi di giocare.

Vi ricordiamo che il controller Access di PS5 è attualmente in fase di sviluppo. Ulteriori dettagli verranno condivisi in seguito da Sony.