In occasione del consueto appuntamento settimanale con GeForce NOW, NVIDIA ha annunciato l’arrivo di Gears 5, il primo di una lunga lista di giochi Xbox di Microsoft a sbarcare sul suo servizio di cloud gaming, il GeForce NOW.

Gears 5 è l’ultimo titolo della saga Gears di The Coalition (ecco la nostra recensione); attraverso la modalità campagna, è possibile giocare singolarmente o in modalità multigiocatore in streaming anche su più dispositivi, grazie ai server GeForce NOW ad alte prestazioni.

In virtù della stretta collaborazione tra NVIDIA e Microsoft, seguiranno a breve gli annunci di altri titoli per Xbox PC da Steam, a partire da Deathloop, Grounded e Pentiment in uscita giovedì 25 maggio. Nei prossimi mesi sarà disponibile anche il supporto per il Microsoft Store.

Di seguito l’elenco dei nuovi giochi disponibili in streaming:

Tin Hearts (Nuovo lancio su Steam, 16 maggio)

The Outlast Trials (New release on Steam, 18 maggio)

Gears 5 (Steam)

Per essere sempre aggiornati sulle regolari aggiunte di altri giochi per PC Xbox e non solo nel catalogo GeForce NOW, non perdetevi i consueti appuntamenti sul sito ufficiale noti come GFN Thursday.