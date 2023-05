Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Yuke’s Co., LTD hanno annunciato che AWE: Fight Forever, gioco di wrestling, uscirà il 29 giugno su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch e avrà un costo di 59.99€.

Ecco il trailer d'annuncio della data di uscita:









Di seguito la descrizione presente sulla pagina Steam:

Sviluppato da YUKE’s Co, Ltd., creatori di numerosi giochi di wrestling capaci di vendere milioni di copie, AEW: Fight Forever combina il wrestling arcade di altri tempi con le innovative mosse finali e le tecniche tandem di All Elite Wrestling. All Elite Wrestling sta riscuotendo un enorme successo ogni settimana sulle reti TNT e TBS con gli spettacoli Rampage e Dynamite, che vantano la presenza di alcune delle più grandi leggende mai viste sul ring e di nuovi lottatori AEW di alto livello.

AEW: Fight Forever porta il meglio del meglio di questo roster in un unico gioco. Il wrestling cooperativo online raggiungerà in Fight Forever livelli mai visti prima con match Tag Team che includono sequenze di tecniche di squadra eseguibili con comandi semplici. Una modalità carriera profonda, personalizzazione del wrestler, le più celebri arene AEW, svariati tipi di match e del buon vecchio divertimento senza limitazioni: tutto questo ti aspetta in AEW: Fight Forever!

Combina le sensazioni del wrestling arcade di altri tempi con innovative mosse finali e tecniche offensive di AEW Elite Wrestling.

Il roster di lottatori include le più grandi leggende mai viste sul ring e nuove star di AEW di alto livello!

Single, tag-team, 3-way, 4-way, ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death e partite multigiocatore online!

Multigiocatore cooperativo online!

Le partite tag team includono una sequenza di mosse di squadra eseguibili con comandi semplici.

Profonda modalità carriera

Ampia gamma di modalità di personalizzazione: abiti e aspetto del wrestler, set di mosse, entrate, team e arene.

Più di 40 armi!

Minigiochi!

Sfide giornaliere e settimanali!