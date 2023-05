Electronic Arts ha rivelato il secondo video di approfondimento per EA SPORTS F1 23, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship. Il video, narrato dalla presentatrice di Sky Sports F1 Natalie Pinkham, dà un’occhiata più da vicino ai vari miglioramenti apportati alle diverse modalità di gioco, tra cui F1 World, Braking Point 2, un multiplayer migliorato, oltre al ritorno di Career e di My Team. Eccolo:









Dopo il suo debutto in F1 2021, torna quest’anno Braking Point, la modalità storia narrativa. Un nuovo capitolo inizia seguendo le carriere del giovane emergente Aiden Jackson e del protagonista Devon Butler, ora compagni di squadra del Konnersport Racing Team, una neonata organizzazione che spera di avere successo contro gli attuali team e piloti di F1 del mondo reale.

Oltre a una serie di nuove rivalità, drammi e sfide di gara, la storia presenta anche una serie di nuovi personaggi. Uno di questi è la neo-campionessa di Formula 2 e sorella di Devon Butler, Callie Mayer, che ha voglia di sfondare sul palcoscenico più grande di tutti, la Formula 1. Per dare vita alla sua storia, il team di sceneggiatori si è avvalso della collaborazione del tre volte campione del mondo della W Series e pilota di sviluppo della Williams Racing Jamie Chadwick, che ha fornito preziose informazioni dal punto di vista del pilota.

Un’altra caratteristica principale esplorata è F1 World, un nuovo modo di giocare che funge da hub centrale per diverse modalità di gioco. Presenta esperienze in solo e in multiplayer, un sistema di progressione condiviso, contenuti giornalieri, settimanali e stagionali, un sistema di livelli di licenza rinnovato e molti modi diversi di giocare. F1 World introdurrà il complesso mondo della Formula 1 ai nuovi giocatori e li aiuterà a prendere confidenza con il gioco prima di lanciarsi alla conquista del campionato mondiale.

Per i giocatori di vecchia data, la funzione farà loro riscoprire le aree preferite del gioco, tra cui la Prova a tempo, il Gran Premio e il Multigiocatore. Man mano che i giocatori progrediscono in F1 World, affrontando eventi e sfide che cambiano nel tempo e si allineano con la stagione, aumentano il loro livello tecnico e guadagnano potenziamenti che possono essere equipaggiati sulla loro auto di F1 World. Questo migliora le prestazioni dell’auto e apre la strada a eventi più difficili da affrontare.

Vi ricordiamo che EA SPORTS F1 23 uscirà il 16 giugno su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam. Per maggiori informazioni sulle migliorie apportate alla diverse modalità di gioco potete consultare questa pagina sul sito ufficiale.