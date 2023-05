Annunciato Weird West: Definitive Edition per Nintendo Switch

Devolver Digital ha presentato la versione per Nintendo Switch di Weird West: Definitive Edition, l’avventura isometrica che strizza l’occhio alle immersive sim sviluppata da WolfEye Studios. L’annuncio è stato fatto via Twitter dopo che il gioco è stato avvistato su Amazon.

Il publisher fa sapere di non aver ancora stabilito una data di uscita definitiva per questa versione per Nintendo Switch, tuttavia sul sito di e-commerce è indicato il 22 settembre come presunta data di pubblicazione.

Ricordiamo che Weird West è disponibile da tempo su PC e console, mentre la Definitive Edition è da pochi giorni approdata su PS5 e Xbox Series X|S.