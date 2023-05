Dicefolk, un roguelite tattico single player che combina la meccanica di collezione dei mostri al lancio di dadi, è stato annunciato da Good Shepherd Entertainment. Il suo arrivo è previsto per quest’anno su PC via Steam. Ecco il trailer d’annuncio di Dicefolk:









Sviluppato da Leap e Tiny Ghoul, Dicefolk mira a offrirci un profondo controllo su ogni battaglia attraverso il comando dei dadi e l’ordine dei turni nemici, due feature da sfruttare per ottenere un vantaggio tattico. Oltre ciò ci permetterà anche di scoprire dozzine di creature uniche da reclutare e creare la squadra perfetta per vincere.

Nel mondo di gioco, i Dicefolk sono esseri eccezionali che possono dare vita a creature magiche – note come chimere – dal loro grimorio. Ma alcune chimere stanno scatenando il caos. In qualità di Dicefolk i cui artefatti a forma di dado possono comandare qualsiasi chimera, toccherà al giocatore riportare la pace e l’armonia in tutto il paese in quest’avventura roguelite.

Caratteristiche principali:

Emozionante avventura roguelite: raccogli chimere nuove e più potenti per costruire la tua squadra perfetta mentre sblocchi talismani per scoprire più parti della storia. Scopri diverse combinazioni di chimere per abilitare nuove strategie per ogni corsa con infinite possibilità e rigiocabilità!

raccogli chimere nuove e più potenti per costruire la tua squadra perfetta mentre sblocchi talismani per scoprire più parti della storia. Scopri diverse combinazioni di chimere per abilitare nuove strategie per ogni corsa con infinite possibilità e rigiocabilità! Prendi il controllo del combattimento: decidi tu il destino dei dadi! Comanda le tue chimere mentre scegli le facce dei dadi e l’ordine in cui ogni parte compie le proprie azioni. Le tue scelte determineranno il tuo successo mentre combatti una varietà di creature selvagge in combattimento.

decidi tu il destino dei dadi! Comanda le tue chimere mentre scegli le facce dei dadi e l’ordine in cui ogni parte compie le proprie azioni. Le tue scelte determineranno il tuo successo mentre combatti una varietà di creature selvagge in combattimento. Padroneggia le tue chimere: Recluta la tua squadra da una gamma di dozzine di potenti mostri, da robusti carri armati a veloci attaccanti e altro ancora. Ogni chimera offre una serie unica di abilità per aiutarti a modellare la tua strategia e adattare il tuo stile di gioco a qualsiasi sfida ti si presenti!