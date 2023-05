PlayStation VR2: il lancio convince Sony, vendite superiori a PSVR

Nel presentare i risultati finanziari relativi all’anno fiscale appena concluso, Jim Ryan di Sony ha dichiarato che il lancio di PlayStation VR2 è stato piuttosto convincente, tant’è che le vendite del dispositivo hanno toccato quota 600 mila unità nelle prime sei settimane dal lancio. Prendendo in esame lo stesso arco temporale, le vendite di PSVR2 sono dell’8% superiori alle unità piazzate dal modello precedente.

La compagnia ha poi approfittato della presentazione per rinnovare l’impegno a supportare PlayStation VR2 con nuovi contenuti. Tra questi vengono citati esplicitamente, tra gli altri, videogiochi del calibro di Beat Saber, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, la modalità VR di Resident Evil 4 e Green Hell VR.

Nella stessa slide, però, preoccupa l’andamento della curva delle vendite di PSVR2. È vero che il visore ha venduto più unità del modello precedente, ma è altrettanto vero che nelle ultime settimane in esame la curva del nuovo modello diventa sempre più simile a una retta, mentre quella del primo PSVR continua a crescere.