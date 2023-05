Metal Gear Solid 3 Remake è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

A lungo oggetto di speculazioni e indiscrezioni, il remake di Metal Gear Solid 3 è finalmente realtà. Annunciato durante l’ultimo PlayStation Showcase, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater – questo il titolo ufficiale del prodotto – si è mostrato con un primo trailer dal tagli cinematografico e alcuni screenshot.









Sarà dunque possibile rivivere le origini di Big Boss e scoprire come la sua leggenda sia stata forgiata nel corso dell’Operazione Snake Eater. Il remake sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica al passo coi tempi e da un rinnovato comparto audio. Il remake di Metal Gear Solid 3 sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Mentre aspettiamo di saperne di più, Konami ha svelato anche la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: si tratta di una raccolta che include i seguenti titoli:

Metal Gear

Metal Gear 2

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection)

Per finire, segnaliamo che da tutti i videogiochi sembra essere scomparso il nome di Hideo Kojima. Riportiamo, inoltre, il messaggio integrale del team di sviluppo che ha accompagnato l’annuncio di entrambi i progetti.

“Vi ringraziamo e apprezziamo sinceramente il vostro continuo supporto.

Attualmente il team di sviluppo sta lavorando per creare un ambiente in cui i fan possano sperimentare e godere della serie METAL GEAR sulle più recenti piattaforme.

Stiamo realizzando Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno dei capitoli più amati del franchise che racconta le origini di Snake. Stiamo lavorando duramente affinché Metal Gear Solid Δ: Snake Eater riproponga fedelmente la storia e il design del gioco originale, evolvendo al contempo il gameplay con una grafica straordinaria e una user experience innovativa.

Contemporaneamente, pubblicheremo la serie Metal Gear Solid Master Collection, la collezione più completa per celebrare il 35° anniversario della serie. Metal Gear Solid Master Collection consentirà ai fan di giocare ai titoli sulle piattaforme più recenti così come sono stati pubblicati per la prima volta.

Ci auguriamo che possiate godere della serie Metal Gear sulle piattaforme di ultima generazione.“