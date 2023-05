Annunciato Helldivers 2, in uscita quest'anno su PC e PS5

Dopo aver a lungo stuzzicato i fan, Arrowhead Game Studios ha finalmente presentato in via ufficiale Helldivers 2, sequel del videogioco cooperativo di culto pubblicato su PC e console quasi dieci anni fa.









Il primo elemento che notiamo dal trailer di annuncio è il cambio di prospettiva: da uno sparatutto con visuale dall’alto si è passati a uno shooter in terza persona. Anche in questo caso, però, ci troveremo a difendere la Super Terra dalla minaccia aliena. Assieme ad altri tre amici bisognerà esportare la democrazia falcidiando insettoni giganti, sfruttando armi dalla potenza di fuoco imponente e stratagemmi devastanti. Una volta completate le missioni, i giocatori torneranno in orbita per potenziare la nave e costruire un arsenale ancora più imponente.

Helldivers 2 è ancora sprovvisto di una data di uscita definitiva, tuttavia gli sviluppatori fanno sapere che il gioco verrà pubblicato entro quest’anno su PC (Steam) e PS5.