Assassin's Creed Mirage: primo gameplay e data di uscita

Ubisoft ha diffuso il primo video di gameplay di Assassin's Creed Mirage, il videogioco in uscita in autunno che metterà gli utenti nei panni di un giovane Basim a Baghdad e dintorni.









Il video mette in risalto la città mediorientale, la cui densità e verticalità offrono ai giocatori numerose opportunità di sfruttare le abilità di parkour di Basim per avvicinarsi rapidamente agli obiettivi. Assassin’s Creed Mirage è un omaggio alla serie e un tributo particolarmente speciale al primo capitolo della saga. Ambientato nella Baghdad del IX secolo all’apice della sua Età dell’Oro, Assassin’s Creed: Mirage offre un’esperienza d’azione e avventura condensata e guidata dalla narrazione, con una rivisitazione in chiave moderna degli elementi di gioco del parkour, della furtività e degli assassinii che hanno definito il franchise per oltre quindici anni.

Per quanto riguarda la data di uscita, infine, vengono confermate le indiscrezioni della vigilia: Assassin’s Creed Mirage vedrà la luce il 12 ottobre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.