Durante il PlayStation Showcase di ieri, EA e Ascendant Studios hanno presentato il nuovo gameplay trailer ufficiale di Immortals of Aveum, lo sparatutto magico single player in prima persona in uscita il 20 luglio su PC via Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ecco il trailer:









Il trailer mostrato ieri fornisce maggiori dettagli sull’epica lotta intrapresa, durante la Sempiguerra, da Jak e dall’Ordine degli Immortali contro Sandrakk, il signore della guerra di Rasharn, e il suo pantheon di malvagi maghi combattenti.

I giocatori affronteranno innumerevoli nemici, ciascuno con le proprie debolezze e abilità uniche. Legioni di maghi combattenti, potenti boss, temibili bestie spiccatamente fantasy e Fabrichi: Immortals of Aveum promette battaglie avvincenti che metteranno a dura prova anche i più abili. La magia è il fulcro sia dell’attacco che della difesa contro i nemici: solo chi padroneggerà in modo abile e creativo tutti e tre i colori sarà premiato.

Per riuscire nella loro impresa, i giocatori dovranno sbloccare e potenziare più di 25 incantesimi e 80 Talenti, oltre a scoprire, migliorare e creare il proprio equipaggiamento. Tutto ciò gli permetterà di sviluppare uno stile di gioco basato sulla sinergia fra i tre colori della magia e, si spera, diventare il Magnus Triarca più potente di Aveum.

Immortals of Aveum è ambientato in un universo fantasy originale inghiottito dalla magia, straziato da conflitti e sull’orlo della distruzione, oltre a essere il titolo di debutto di Ascendant Studios, un team indipendente di sviluppatori di grande esperienza (alcuni hanno lavorato a franchise come Call of Duty e Dead Space). Chi ha intravisto qualcosa di Heretic o Hexen tra un frame e l’altro, sappia che non è solo.