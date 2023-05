Annunciato Warhammer 40,000: Speed Freeks, al via l'open alpha

Plaion e Caged Element, lo studio che ha dato i natali a GRIP: Combat Racing, hanno presentato Warhammer 40,000: Speed Freeks. Si tratta di un videogioco multiplayer di combattimenti su due, tre, quattro ruote (e cingoli!) in arrivo prossimamente su PC.









I giocatori possono scegliere tra varie classi di veicoli, tra cui quelli danneggiati, carri armati e carri di supporto, con abilità univoche e una serie di stili di gioco differenti. I giocatori dovranno guidare fino alla vittoria su più mappe in questo mix di generi che spazia dal racing, al combattimento, fino allo shooter.

Gli sviluppatori hanno inoltre predisposto una open alpha già disponibile su Steam. Questa versione di prova offre un numero limitato di veicoli e una delle sue modalità di gioco: la Chase Mode. Questa modalità vede 16 giocatori divisi in due squadre gareggiare e combattere per conquistare più punti possibili. Nel gioco completo sarà presente anche la Convoy Mode: qui bisogna proteggere il proprio convoglio mentre si combatte per arrivare primi al traguardo.

Segnaliamo, infine, che la versione completa di Warhammer 40,000: Speed Freeks uscirà prossimamente su PC e sarà free-to-play.