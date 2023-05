PlayStation Visual Arts: licenziamenti nello studio di supporto

Sembra che Sony stia licenziando del personale in PlayStation Visual Arts, lo studio interno che si occupa di supportare la produzione di vari progetti esclusivi nel campo dell’animazione.

A darne notizia ci ha pensato John Borba, ormai ex project manager in PlayStation Visual Arts, il quale intervenendo su LinkedIn ha fatto sapere di essere stato mandato a casa assieme ad altri colleghi. Borba spiega che Sony avrebbe dato il via a un processo di ristrutturazione interna dello studio a causa della revisione di un grosso progetto multiplayer tripla A. Pur senza citarlo esplicitamente, è possibile che Borba si riferisca al comparto multiplayer di The Last of Us: Parte II.

“L’industria sta stringendo la cinghia un po’ ovunque,” ha scritto Borba. “Ho fatto la fine che ha fatto molta altra gente.” Quello dei dipendenti PlayStation Visual Arts è infatti un destino che in questo periodo accomuna centinaia di sviluppatori: proprio pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia dei licenziamenti in Relic Entertainment, ma i tagli al personale stanno coinvolgendo anche Electronic Arts, Deviation Games e molte altre compagnie.