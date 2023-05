Nintendo blocca l'uscita dell'emulatore Dolphin su Steam

Nintendo ha inviato una richiesta di “cease and desist” a Valve per impedire la pubblicazione su Steam di Dolphin, un noto emulatore per i giochi di GameCube e Wii.

La notizia è stata riportata da PCGamer, sulle cui colonne leggiamo che la compagnia giapponese ha minacciato azioni legali contro Valve nel caso in cui l’emulatore fosse stato distribuito tramite Steam. Stando a quanto dichiarato da Nintendo, l’emulatore Dolphin violerebbe la proprietà intellettuale della compagnia. Valve non ha commentato in via ufficiale la faccenda, tuttavia la pagina del prodotto su Steam è scomparsa.

Gli autori di Dolphin, invece, hanno dichiarato che l’uscita dell’emulatore su Steam è stata rinviata a tempo indefinito. “Valve ci ha avvisato che Nintendo ha inviato un ‘cease and desist’ citando il DMCA (Digital Millennium Copyright Act), pertanto Dolphin è stato rimosso da Steam finché la questione non verrà risolta,” si legge in un comunicato. “Stiamo valutando le nostre opzioni e cercheremo di fornire una risposta più approfondita nell’immediato futuro.”