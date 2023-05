I fan del piccolo grande Dai e dei suoi tanti compagni di ventura saranno felici di sapere che Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai uscirà in formato digitale il 28 settembre. Ecco il trailer d’annuncio:









A quanto ci risulta, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai sarà un GDR action e offrirà due modi per godersi il gioco: Story Mode e Temple of Recollection. La Story Mode sarà la consueta campagna narrativa, mentre Temple of Recollection permetterà di addentrarsi in un dungeon in evoluzione che cambierà a ogni partita. Sconfiggendo i mostri che lo popolano si potranno ottenere ricompense con cui affrontare i nemici, che dal canto loro diventeranno sempre più forti man mano che ci si addentrerà più in profondità.

La modalità permetterà di recuperare ed equipaggiare accessori noti come Bond Memories, i quali migliorano abilità e statistiche del personaggio che li utilizza. A ogni Bond Memory sbloccata, inoltre, vengono rivelate delle scene tratte dal manga originale, e le Bond Memories possono anche essere ulteriormente potenziate avanzando nel Temple of Recollection.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai uscirà il 28 settembre su PC via Steam e Microsoft Store, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Switch. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale.