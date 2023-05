Company of Heroes 3 arriva su console, ecco il trailer di lancio

Relic Entertainment e SEGA hanno confezionato il trailer di lancio di Company of Heroes 3 Console Edition, da poche ore disponibile sia su PS5 che su Xbox Series X|S.









Questa versione dello strategico in tempo reale ambientato nella Seconda Guerra Mondiale introduce alcune novità per garantire la migliore esperienza possibile su console, tra cui un’interfaccia riadattata, la possibilità di attivare la pausa tattica completa, nonché una ruota dei comandi da attivare tramite controller.

Per saperne di più su Company of Heroes 3 vi rimandiamo alla nostra recensione vergata in occasione del lancio su PC.