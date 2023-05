Alcuni veterani di CD Projekt Red hanno annunciato la formazione di un nuovo studio di sviluppo di giochi chiamato Blank. L’obiettivo dello studio sarà realizzare “esperienze uniche” per i giocatori.

Mateusz Kanik, game director di Cyberpunk 2077 e co-game director di The Witcher 3: Wild Hunt, ha co-fondato il nuovo studio insieme a gente che vanta sul curriculum esperienze lavorative del calibro di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. Ecco chi comprende il team:

Mateusz Kanik | Game Director / Co-Founder

| Game Director / Co-Founder Jędrzej Mróz | Executive Producer / Co-Founder

| Executive Producer / Co-Founder Marcin Jefimow | Executive Producer / Co-Founder

| Executive Producer / Co-Founder Mikołaj Marchewka | Managing Director / Co-Founder

| Managing Director / Co-Founder Michał Dobrowolski | Design Director

| Design Director Artur Ganszyniec | Narrative Director

| Narrative Director Grzegorz Przybyś | Art Director

“Siamo entusiasti di annunciare Blank. e di iniziare a espandere il nostro incredibile team”, ha affermato Mateusz Kanik, co-fondatore e game director. “Dopo aver lavorato per anni in un settore sempre più conservatore, siamo pronti a realizzare progetti audaci e di grande impatto che condividono la nostra creatività e i nostri valori unici. Laddove l’industria sostiene una dittatura dell’individuo creativo, vogliamo dare la proprietà al team. Laddove l’industria si appoggia alla cultura crunch, preferiamo l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Laddove l’industria dice che più grande è meglio, puntiamo su giochi altamente rifiniti con un focus su emozione, storia e maestria“.

Marcin Jefimow, co-fondatore e produttore esecutivo, ha dichiarato: “La nostra filosofia di sviluppo deriva dalle nostre storie ed esperienze. Con Blank. vogliamo costruire uno spazio in cui possiamo onorare le nostre storie, ma anche aprirci a nuove ispirazioni e giocarci mentre collaboriamo in modo creativo. Siamo già partiti con un nuovo progetto che non vediamo l’ora di condividere con i giocatori (Jefimow si riferisce a un gioco basato sui personaggi ambientato in un contesto post-apocalittico, qui sotto trovate la concept art ndr) e di creare con nuovi membri del team”.

Il co-fondatore e produttore esecutivo Jędrzej Mróz infine ha spiegato il modo in cui il team intende affrontare lo sviluppo del gioco e ampliare lo studio: “Nei nostri molti anni di creazione di giochi, abbiamo visto l’importanza di sposare idee stimolanti con un ambito ben definito, supportato da un squadra forte e un budget realistico. Ci impegniamo per l’artigianato di qualità e gestiamo lo studio in modo sostenibile; abbiamo in programma di aumentare la portata dei nostri progetti man mano che espandiamo il team e le sue capacità.”