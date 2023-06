CD Projekt RED licenzia circa 30 persone impegnate su Gwent

CD Projekt RED sta per licenziare circa 30 dipendenti che hanno lavorato allo sviluppo e al mantenimento di Gwent: The Witcher Card Game. La compagnia polacca giustifica questa decisione con la scelta di cessare il supporto al gioco di carte digitale, scelta annunciata già qualche mese fa. Ricordiamo che Gwent sarà supportato ufficialmente soltanto fino alla fine del 2023, dopodiché il gioco verrà dato in mano alla community.

“Durante l’anno abbiamo trasferito alcuni membri del team su altri progetti,” si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “Dobbiamo però dire addio ad alcuni di essi. Entro la fine dell’anno, circa 30 membri del team di Gwent prenderanno una strada diversa da quella di CD Projekt RED.”

La notizia di oggi fa il paio con quella simile di due settimane fa, quando CD Projekt ha licenziato circa metà dei dipendenti di The Molasses Flood, lo studio statunitense al lavoro su uno spin-off di The Witcher.