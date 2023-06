Imagine Power, sviluppatore ed editore polacco, ha annunciato che il bizzarro Creature Lab arriverà su Steam il 14 giugno 2023. Di seguito il trailer d’annuncio:









Creature Lab è un “simulatore di scienziato pazzo in prima persona”, per chi non lo sapesse. Il gioco ci darà l’occasione di diventare il moderno Dr. Frankenstein e formare un esercito di mutanti da riutilizzare contro una città piena di persone che evitano e deridono i nostri progressi scientifici.

Il gioco, la cui uscita è stata posticipata recentemente per consentire agli sviluppatori di sistemare alcuni problemi tecnici, ha ora raggiunto lo stato Gold ed è pronto per vedere la luce. Dopo il suo debutto su PC di giugno, Creature Lab giungerà anche su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch grazie al successo ottenuto dalla campagna Kickstarter.

Ecco invece le caratteristiche principali del gioco:

Simulatore di scienziato pazzo in prima persona

Gestione avanzata delle risorse e dell’inventario

Elementi di strategia: comanda i tuoi mostri per invadere una città e combattere i militari

Migliaia di miscele diverse da scoprire – trova un nome per tutte!

Parti del corpo uniche da far crescere e attaccare alle tue cavie

Un meccanismo unico di “paura” riduce la possibilità che il tuo nascondiglio venga scoperto

Modalità campagna a giocatore singolo

Rigiocabilità infinita con nuove sostanze a ogni partita