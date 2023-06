Ubisoft annuncia Assassin's Creed Nexus per dispositivi VR

Ubisoft ha annunciato Assassin’s Creed Nexus, un nuovo videogioco pensato appositamente per la realtà virtuale. La compagnia francese non ha diffuso molte informazioni sul titolo in questione, se non che sarà disponibile prossimamente sui dispositivi Meta Quest 2, Meta Quest Pro e Meta Quest 3.

Si tratta inoltre di un titolo completamente inedito, dunque non di un adattamento per VR di un videogioco già pubblicato altrove. Per saperne di più, però, bisognerà attendere il 12 giugno: il publisher ha fatto sapere che la presentazione ufficiale del progetto avverrà nel corso dell’Ubisoft Forward in programma a partire dalla 19:00 di lunedì prossimo.