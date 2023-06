Annunciato Bulletstorm VR per PC, PS VR2 e Meta Quest

People Can Fly ha annunciato Bulletstorm VR, versione pensata appositamente per la realtà virtuale dell’omonimo sparatutto in prima persona.









Realizzato da Incuvo, uno studio polacco posseduto proprio da People Can Fly, questo adattamento di Bulletstorm per i dispositivi VR riproporrà l’adrenalinica avventura dello sboccato Grayson Hunt dopo lo schianto su un pianeta solo in apparenza abbandonato. Gli sviluppatori promettono di riprodurre nell’inedito ambiente di realtà virtuale le meccaniche iconiche del gioco, tra cui gli skillshot e la frusta elettrica.

Per il momento non si conoscono altri dettagli, sappiamo solo che Bulletstorm VR uscirà entro fine anno su PC, PlayStation VR2 e i dispositivi della famiglia Meta Quest.