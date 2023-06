Thermaltake ha comunicato agli appassionati di hardware che dal 7 giugno saranno disponibili i nuovi The Tower 200 Black & Snow Mini Tower Case.

Come si evince dalla tabella qui sotto e dalle caratteristiche dei nuovi chassis, i The Tower 200 sono case ideati per non doversi piegare ad alcun compromesso quando lo spazio a disposizione è poco ma non si vuole rinunciare all’hardware di prima categoria, come può esserlo una GPU di ultima generazione.

Ecco le caratteristiche chiave dei Mini Tower Case:

Mid Tower supporta fino a Mini-ITX MB

Porte I/O frontali con 4 USB 3.0 e 1 USB 3.2 (Gen 2) Tipo C

Ventola CT140 da 140 mm preinstallata x 2

Acciaio e vetro temperato*1