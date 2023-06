Capcom annuncia uno Showcase, ecco data e ora

Capcom ha annunciato uno Showcase che si terrà nella cornice della Summer Game Fest, la manifestazione estiva dedicata al mondo dei videogiochi.

L’evento digitale celebrerà il quarantesimo anniversario della compagnia giapponese con aggiornamenti sulle ultime release, novità sui giochi in arrivo, e qualche sorpresa che non male non fa. La trasmissione durerà poco più di trenta minuti e potrà essere seguita tramite Twitch e YouTube.

Il Capcom Showcase verrà trasmesso allo scoccare della mezzanotte tra il 12 e il 13 giugno.