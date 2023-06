La Casa di Kyoto ha aggiunto quattro videogiochi al catalogo rivolto agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.









L’applicazione che include i videogiochi per Game Boy ha visto l’aggiunta di Blaster Master: Enemy Below e Kirby Tilt ‘n’ Tumble. Sono inoltre disponibili Harvest Moon per SNES e Mystery Tower per NES. Tutti e quattro i titoli sono già disponibili dalla serata di ieri, basta aggiornare le rispettive applicazioni sulla console Nintendo Switch.