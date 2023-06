Star Wars: The Old Republic, BioWare dirà addio al MMORPG?

In queste ore stanno girando alcune voci secondo le quali Electronic Arts starebbe valutando di spostare lo sviluppo e il mantenimento di Star Wars: The Old Republic dalle mani di BioWare a quelle di uno studio esterno.

La notizia è stata riportata sulle colonne di IGN, dove leggiamo che il publisher sarebbe vicino a siglare un accordo con Broadsword Online Games, lo studio diretto da Rob Denton, già co-fondatore di Mythic Entertainment e vice presidente di BioWare. Denton in passato ha già lavorato a Star Wars: The Old Republic durante il suo periodo di permanenza in BioWare.

Un portavoce di Electronic Arts ha commentato così le indiscrezioni: “Dopo quasi dodici anni dal lancio, Star Wars: The Old Republic rimane un titolo di successo e la sua community continua a crescere. Siamo orgoglisi del lavoro svolto dal tema, tant’è che il futuro del gioco e della community resta molto luminoso. Stiamo valutando come garantire al gioco e al team le migliori opportunità di crescere ed evolvere, ciò include la trattariva con Broadsword, un piccolo studio specializzato in esperienze ludiche online guidate dalla community. Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio per il gioco e per i giocatori.”

Spostare lo sviluppo di Star Wars: The Old Republic all’esterno di BioWare permetterebbe allo studio di concentrarsi sugli altri progetti in lavorazione, dunque Dragon Age: Dreadwolf e il prossimo Mass Effect.