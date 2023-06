Rise of the Triad: Ludicrous Edition in uscita su PC e console a luglio

Apogee e New Blood Interactive hanno annunciato la data di uscita di Rise of the Triad: Ludicrous Edition, riedizione dello sparatutto cult sviluppata da Nightdive Studios.









Realizzato con il KEX Engine, Rise of the Triad: Ludicrous Edition potrà contare sul supporto alle più moderne risoluzioni (fino a 4K), gli immancabili 60 fotogrammi al secondo, un field of view più ampio, ma anche l’implementazione del multiplayer. Questa riedizione includerà i contenuti del gioco originale e degli episodi aggiuntivi, compreso un episodio addizionale del tutto inedito realizzato in collaborazione con gli sviluppatori originali.

Il gioco sarà disponibile dal 31 luglio su PC (Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Segnaliamo, infine, che dal 19 giugno sarà possibile scaricare una demo gratuita da Steam.