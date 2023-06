Kojima Productions ha pubblicato il primo trailer di Hideo Kojima: Connecting Worlds, un film documentario sul celebre autore Hideo Kojima, il padre di Metal Gear Solid e Death Stranding. Il docu-film sarà presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival di quest’anno il 17 giugno. Ecco il trailer ufficiale:









Prodotto da Ben Hilton e diretto e filmato da Glen Milner presso Filmworks, Hideo Kojima: Connecting Worlds ci porterà in un viaggio all’interno della mente del creatore di videogiochi più iconico del mondo. Ampiamente considerato come uno dei più influenti autori di opere videoludiche, questo documentario visivamente accattivante ci offrirà una visione assai ravvicinata del processo creativo dell’autore.

Con contributi di artisti e interpreti visionari come Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid, Chvrches e molti altri, il docufilm esplorerà il potere e il potenziale dei videogiochi come forma d’arte attraverso il lavoro di un talento creativo venerato da milioni di appassionati in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il Tribeca Film Festival, si tratta di uno dei festival cinematografici indipendenti più popolari negli Stati Uniti ed è stato fondato da Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff nel 2001. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito ufficiale.