“Preparatevi alla migliore esperienza survival dell’anno”, così si conclude il nuovo trailer di The Day Before intitolato “Survive the Apocalypse With Speed” e in cui fa bella mostra di sé una Lamborghini gialla. Eccolo:









Il trailer server anche a confermare nuovamente la data di uscita del controverso gioco, il 10 novembre, oltre a ricordare la scena iniziale de Io sono Leggenda, il film con Will Smith tratto dall’omonimo racconto di Richard Matheson.

Chi desiderasse maggiori informazioni sul gioco, sul gameplay e sulla disputa per il marchio può leggere l’intervista di Fntastic a Well Played e, ovviamente, tenere monitorato il sito ufficiale.