Durante il Guerrilla Collective Showcase è stato svelato l’intrigante adventure Forgotlings, di cui trovate il reveal trailer qui sotto:









Sviluppato da Throughline Games, i creatori di Forgotton Anne, e pubblicato da Hitcents, Forgotlings è previsto per il 2024 su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch. Chi vuole può supportare il progetto attraverso questa campagna Kickstarter.

Ecco come viene descritto ufficialmente il gioco:

Forgotlings è un’avventura d’azione cinematografica mozzafiato ambientata in un regno incantato abitato da cose perdute alla ricerca di uno scopo. Viaggia in angoli remoti della nostra memoria collettiva e unisci le tribù in guerra contro una misteriosa minaccia incombente alla loro esistenza. Un mondo di storie completamente originale pieno di meraviglia e immaginazione attende la tua scoperta.

Caratteristiche principali:

Viaggia per le terre nei panni di Fig, una bambola e il capitano della nave senziente Volare.

Banditi e creature si nascondono nelle terre selvagge: sii furtivo o affronta i nemici di petto.

Connettiti con i forgotlings delle varie tribù attraverso la conversazione o sfidali a una partita di INA, un passatempo popolare in quel mondo magico.

Insieme a una colonna sonora meravigliosamente inquietante con il rinomato ensemble Theatre of Voices , il doppiaggio dà vita a personaggi ed eventi.

Scegli la tua destinazione nella tua missione per unire tutte le cose perdute in questo metroidvania semi open world.

Migliaia di fotogrammi d’animazione disegnati a mano e ambienti particolareggiati promettono di farti sentire come se stessi giocando a un film d’animazione.