Bye Sweet Carole si mostra in un primo trailer ufficiale

Il videogioco racconterà la storia della giovane Lana Benton che, spinta dal terrificante signor Kyn, noto anche come “Old Hat”, si ritrova catapultata in un misterioso giardino incantato per affrontare creature minacciose e inquietanti. Dopo aver scoperto diverse lettere di un certo “French”, Lana decide di seguire l’ultima traccia conosciuta di Carole Simmons, una sua coetanea che pare sia riuscita a scappare da Bunny Hall, un decadente orfanotrofio del XIX secolo. L’edificio è ora infestato da una colonia di conigli selvatici capaci di aprire un portale dimensionale verso il regno di Corolla.

Ispirato ai grandi classici dell’animazione Disney, l’ultima fatica di Chris Darril, già autore della serie Remothered, è un’avventura a tinte horror ambientato in un universo fantastico disegnato a mano. In Bye Sweet Carole la protagonista può trasformarsi in un coniglio per superare gli ostacoli e le sfide letali che sbarrerano il suo cammino, mentre incontrerà un variopinto cast di personaggi, dall’amico leale Beasie al gufo malvagio Velenia, fino al terrificante signor Kyn,

Segnaliamo, infine, che Bye Sweet Carole uscirà nel 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.