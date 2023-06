Ecco Quest Master: un editor di dungeon che si rifà a Zelda

Il publisher Apogee Entertainment ha presentato Quest Master, l’ultima fatica del team indipendente Skydevilpalm in arrivo su PC nel programma di Accesso Anticipato di Steam.









Si tratta di un editor di dungeon che strizza l’occhio alla saga di The Legend of Zelda, in particolare ai primi videogiochi della serie a ai titoli della generazione a 16-bit. Il gioco metterà a disposizione degli utenti dozzine di elementi da combinare per creare i propri dungeon: trappole, nemici, muri, pilastri semoventi, leve, interruttori, e chi più ne ha più ne metta, tutto questo per combinare gli elementi e dar vita a scenari complessi.

Quest Master supporterà il gioco cooperativo, sia in fase di creazione dei dungeon che durante l’esplorazione degli stessi. Sarà inoltre possibile condividere le proprie creazioni con altri giocatori in giro per il mondo.

Il gioco uscirà prima su Steam nel terzo trimestre dell’anno, mentre la versione completa verrà pubblicata anche su Nintendo Switch.