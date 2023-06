World of Horror in uscita su PC e console a ottobre

Dopo un lungo periodo di Early Access durato oltre tre anni, l’uscita della versione completa di World of Horror è finalmente dietro l’angolo. L’avventura che si ispira alle opere di Junji Ito e di H.P. Lovecraft sarà infatti disponibile tra pochi mesi non soltanto su PC, ma anche su alcune console. L’annuncio è arrivato durante l’ultima trasmissione del Guerrilla Collective, dove è stato mostrato il nuovo trailer che vi proponiamo qui di seguito.









Questa la sinossi ufficiale: “Gli Antichi Dei si stanno risvegliando, facendosi strata in un mondo che sta precipitando nella follia. In ospedali, aule abbandonate, appartamenti silenziosi e foreste oscure, strane apparizioni e fenomeni inspiegabili mettono alla prova la sanità mentale dei residenti di Shiokawa, in Giappone. È una punizione caotica o il frutto delle macchinazioni di esseri al di là della nostra comprensione?”

Lo scopo del gioco è quello di risolvere questo mistero prima che sia troppo tardi e il mondo venga consumato dalla follia, esplorando la cittadina giapponese, affrontando combattimenti che si svolgono tramite un sistema a turni, e compiendo scelte spietate nella speranza di contrastare il piano delle divinità.

World of Horror sarà disponibile dal 19 ottobre su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.