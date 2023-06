Annunciato Prince of Persia: The Lost Crown per PC e console

Ubisoft ha presentato un nuovo capitolo della saga di Prince of Persia intitolato The Lost Crown. L’annuncio è stato accompagnato da un primo trailer che mostra alcune sequenze di gameplay.









Si tratta di un platform a tinte action in cui i giocatori potranno vestire i panni di Sargon, un giovane guerriero che fa parte della forza d’élite degli Immortali. Inviati a salvare il principe Ghassan, esploreranno il Monte Qaf, un tempo luogo meraviglioso, ora maledetto e ostile. Sargon e i suoi fratelli d’arme scopriranno presto che il tempo stesso è un nemico infido.

L’ultimo capitolo di questo storico franchise si ispira al sottogenere dei metroidvania: acquisendo nuovi poteri temporali, sbloccando abilità uniche e combinandole in combattimento, Sargon si addentrerà progressivamente nel Monte Qaf, risolvendo enigmi, trovando segreti e completando missioni secondarie.

Prince of Persia: The Lost Crown uscirà il prossimo 18 gennaio 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Ulteriori dettagli verranno rivelati nel corso dell’Ubisoft Forward in programma il 12 giugno.