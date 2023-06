Alan Wake 2: ecco un nuovo gameplay dedicato a Saga Anderson

Remedy Entertainment ha confezionato un nuovo trailer di gameplay di Alan Wake 2 che mostra la co-protagonista Saga Anderson mentre si avventura tra i boschi nei dintorni di Bright Falls.









Il video mette in risalto le prodezze tecniche possibili grazie al Northlight Engine mentre illustra una sequenza ambientata nelle fasi iniziali dell’avventura. L’agente dell’FBI Saga Anderson si trova nella parte nordoccidentale degli Stati Uniti d’America per indagare su una serie di omicidi rituali verificatisi nei dintorni di Bright Falls. Qui mette le mani su alcune pagine di una storia dell’orrore che stanno trasformandosi in realtà. Nel filmato vediamo Saga avventurarsi verso Cauldron Lake per fermare la vittima di un omicidio rituale, che nel frattempo è ritornata in vita e si è trasformata in una creatura mostruosa.

Alan Wake 2 sarà disponibile dal 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel solo formato digitale.