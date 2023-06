Starfield torna a mostrarsi in un approfondimento sul gameplay

Lo Starfield Direct è stata la cornice scelta da Bethesda per illustrare molti dei dettagli del suo prossimo gioco di ruolo fantascientifico, tra cui un lunghissimo approfondimento sul gameplay dell’opera sci-fi.









Il team di sviluppo capitanato da Todd Howard ha mostrato nuovi sistemi, funzionalità, personaggi e storie che i giocatori scopriranno mentre delineano il proprio percorso tra le stelle. Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios. In questo gioco di ruolo potremo creare e plasmare il nostro personaggio mentre esploreremo la galassia con una libertà definita dai dev “senza precedenti”.

Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. In questo contesto, il nostro personaggio si unirà a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti disseminati per la galassia.









Nel gioco scopriremo varie fazioni, avremo modo di personalizzare e pilotare direttamente la nostra nave spaziale, potremo costruire avamposti, ma dovremo anche affrontare minacce di ogni sorta attraverso un sistema di combattimento a tinte action.

Starfield, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 6 settembre su PC e Xbox Series X|S. Sarà inoltre disponibile al day one nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.