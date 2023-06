Avowed: ecco il gameplay del gioco di ruolo di Obsidian

Obsidian Entertainment e Microsoft hanno presentato il primo gameplay di Avowed, il gioco di ruolo fantasy dei creatori di The Outer Worlds e Pillars of Eternity. Ed è proprio con Pillars of Eternity che Avowed condivide il mondo di gioco: l’avventura è infatti ambientata su Eora, il mondo immaginario già noto a chiunque abbia giocato ai due Pillars.









Il protagonista del gioco verrà inviato dal regno di Aedyr su un’isola lontana a indagare su una misteriosa malattia che si sta diffondendo tra la popolazione. Dietro questo male, però, si nasconde un antico segreto che minaccia di distruggere ogni cosa. L’isola è piena di misteri e segreti, pericoli e avventure, scelte e conseguenze.

Avowed uscirà nel 2024 su PC e Xbox Series X|S. Sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.