The Crew Motorfest: annunciata la data di uscita ufficiale

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di The Crew Motorfest, il videogioco di corse automobilistiche open world sviluppato da Ivory Tower. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay.









The Crew Motorfest è ambientato sull’isola di O’ahu, nell’arcipelago delle Hawaii. Questo parco giochi virtuale consentirà di guidare per le strade cittadine di Honolulu, lungo pendii vulcanici, in profonde e lussureggianti foreste pluviali, lungo strade di montagna o semplicemente di rilassarsi su una splendida spiaggia assolata. L’intera isola sarà esplorabile in solitaria o in compagnia al volante di oltre seicento veicoli. Tra questi c’è la Lamborghini Revuelto, la prima supersportiva ibrida plug-in V12 del marchio italiano, che sarà anche l’auto di copertina di The Crew Motorfest.









Al centro dell’esperienza del Motorfest troviamo le Playlist: una selezione di campagne a tema che offrono esperienze di cultura automobilistica uniche. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, ogni Playlist è stata accuratamente progettata per immergere i giocatori in un diverso universo culturale automobilistico attraverso una serie di gare, eventi a tema e sfide su misura.

L’uscita di The Crew Motorfest è prevista su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 14 settembre 2023. Gli interessati avranno modo di partecipare a una sessione di closed beta che si terrà dal 21 al 23 luglio prossimi. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.