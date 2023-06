Jusant: disponibile la demo del nuovo videogioco di Don't Nod

In occasione dell’Xbox Showcase Don’t Nod, casa sviluppatrice francese famosa per Life is Strange e Harmony: The Fall of Reverie, ha poco annunciato Jusant. Dopo un trailer esaustivo, una rapida spiegazione e un approfondimento su cosa potrebbe raccontare, lo studio di sviluppo parigino ha sottolineato l’importanza di quest’opera dopo la pubblicazione delle sue avventure narrative.









Anche se in passato Don’t Nod si è discostata con Vampyr, proponendo una storia ben diversa dalle altre cui è stata abituata nel corso del tempo, con Jusant punta a un impatto esperienziale maggiormente interattivo rispetto a ciò che ha pubblicato nel corso di questi anni, alimentando la curiosità dei giocatori. Oltre a essere una notizia rilevante, il team assicura un’esperienza emozionante e travolgente, capace di cambiare le proprie prospettive. Un obiettivo che, considerando i successi e gli applausi degli ultimi anni, offre a Don’t Nod la possibilità di sorprendere con una storia diversa ma d’impatto, pensata sia per i giocatori che non conoscono lo storico dello studio francese, sia per coloro che non si perdono un loro titolo. Al suo interno s’impersonerà un ragazzino con una maschera travolto e stanco dalla vita, eppure alla costante ricerca della sua verità in un mondo post-apocalittico disseminato di strade perigliose e tanto altro. Un viaggio che non sarà affatto semplice da percorrere e affrontare, perché nel cammino ci saranno creature, alberi e tante, tantissime rocce da scalare per arrivare all’obiettivo. In viaggio che si prospetta emozionante, è lecito domandarsi in che modo lo stile di Don’t Nod preverrà e come, e la demo già getta delle basi uniche proprio per raccontare la storia in maniera unica e particolareggiata. Jusant sarà disponibile dall’autunno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S e Xbox One.