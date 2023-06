Gord: lo strategico dark fantasy è in uscita ad agosto

Team17 Digital e Covenant.dev hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Gord, lo strategico dark fantasy che fonde elementi tipici dei gestionali cittadini con quelli dei videogiochi a sfondo survival.









Sviluppato da un team di veterani che hanno contribuito allo sviluppo di Frostpunk e The Witcher 3, Gord trasporta i giocatori in un brutale mondo dark fantasy e li incarica di gestire una popolazione le cui storie personali e il cui benessere possono decidere il destino dell’intera tribù.

Gord sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dall’8 agosto. Durante lo Steam Next Fest in corso dal 19 al 26 giugno sarà possibile scaricare una demo gratuita. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.